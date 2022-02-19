Süper Lig’de bir istifa daha!

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Çaykur Rizespor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, görevinden istifa etti.

Dün Başakşehir'e evinde 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, görevinden istifa etti.



Son 4 maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Çaykur Rizespor, 23 puanla ligde 18. Sırada yer alıyor.



HAMZA HAMZAOĞLU'NUN DÜNKÜ AYRILIK SİNYALİ AÇIKLAMASI



"Maça iyi başladık, sonuna kadar da iyi mücadele ettik. Çok talihsiz iki gol yedik. Oyuncularıma teşekkür ettim içeride. Skor ne olursa olsun, yapmaları gerekeni yaptılar. Oyuncularıma söyleyecek hiçbir şeyim yok.



Seyirciye gelince geçen hafta Alper, bu hafta Sabo, gelecek hafta kim olur bilemiyorum. Bu şekilde olmaz. Bizi istifaya davet ettiler. Bu çok normal, burada göreve çağrılma varsa istifaya çağırma da var. Yönetimle oturup konuşuruz bu akşam. Başkan beni aradı, ihtiyacı olduğunu söyledi, geldik. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız, bunu camia da biliyor. Biz devam etmekten yanayız ama kararı birlikte alacağız. Bizden yana sıkıntı yok. Daha henüz konuşmadım kimseyle ama bir değerlendirme yapmamız lazım.