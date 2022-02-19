Beşiktaş, Altay'ı tek golle mağlup etti!

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay'ı ağırladı. Maça baskılı başlayan Beşiktaş, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı.



Altay da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı.



Bu sonuçla iki takım da devre arasına 0-0'lık bereberlikle gitti.



BEŞİKTAŞ 3 HAFTA SONRA KAZANDI



İkinci yarıda da rakip kalede etkili olan taraf yine Beşiktaş'tı. Rakip kalede baskı kuran siyah-beyazlılar, sonucunu 64. dakikada aldı.



64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gelen topa kafa vuruşu yapan Domagoj Vida topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beişktaş maçı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Bu galibiyetle siyah-beyazlılar 3 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.



