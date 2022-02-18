Fenerbahçe - Galatasaray maçı tribün olayları nedeniyle durdu! Taraftarlar tribünleri boşalttı

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in maçına, yapılan kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle tribünlerin boşaltılması için ara verildi. Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti. Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam edecek..

Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef mücadelesi çıkan olaylardan dolayı durdu..



Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final maçlarının ilki olan Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının üçüncü periyodunda sahaya atılan patlayıcı madde ve kötü tezahüratlardan dolayı hakem maçı durdurarak, tribünlerin boşatılması kararını verdi. Tribünler boşalınca maçın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.



Dışarıda polis ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar tahliye ediliyor.