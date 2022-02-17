Trabzonspor'da iki futbolcunun testi pozitif

Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, ''Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi..

Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada, 'Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.' denildi..