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Pepe'ye tarihi ceza! Şok edici skandal...

Porto'nun deneyimli oyuncusu Pepe'nin başı dertte. Ligde Sporting Lizbon ile Porto arasında oynanan maçta çıkan kavga futbol gündemine damga vurmuştu. Kavganın içinde yer alan Portekizli oyuncu Pepe, rakip takımın sportif menajerine yumruk atmış ve saha bir anda gerilmişti. Ayrıca Pepe'nin mermi sakladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oyuncuya tarihi bir ceza verilmesi bekleniyor.

Ekleme: 17.02.2022 - 14:09 Güncelleme: 17.02.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Ülkemizde de bir dönem Beşiktaş forması giyen 38 yaşındaki Portekizli Pepe'nin başı dertte. Ligde oynanan Sporting Lizbon-Porto maçında saha karışmış ve iki takımın oyuncuları birbirine girmişti.

4 KIRMIZI ÇIKMIŞ VE 100 TARAFTAR SAHAYA İNMİŞTİ

Saha içinde yaşanan olaylardan sonra hakem, Porto'dan Pepe ve Marchesin, Lizbon'dan ise Bruno Tabata ve João Palhinha olmak üzere tam 4 oyuncuya kırmızı kart göstermiş ve 100 taraftar da sahaya girmişti.

PEPE'YE BÜYÜK CEZA GELECEK

Kariyerine Porto formasıyla devam eden Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Pepe'ye tarihi ceza geliyor. Porto'nun Sporting ile 2-2 berabere kaldığı olaylı maçta 39 yaşındaki stoperin, konuk takımın sportif menajeri Hugo Viana'ya yumruk attığı ve hakemin bunu raporuna yazdığı bildirildi.

TEKNİK DİREKTÖR AMORİM'İ TEKMELEDİĞİ BELİRTİLDİ

A Bola'da yer alan haberde, maçın hakemi Joao Pinheiro'nun maç raporuna yer verilirken Pepe'nin Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim'i tekmelediği belirtildi.

Portekiz gazeteleri, şiddet içeren davranışlara sıfır tolerans kararı alan federasyonun, Pepe'ye 2 aydan 2 yıla kadar ceza verebileceğini bildirdi.

Deneyimli savunmacı, İspanya La Liga'da Real Madrid forması giydiği dönemde Getafe mücadelesinde yerde yatan rakibine tekme atmaktan 10 maç ceza almıştı.

MERMİ SAKLADI İDDİASI!

Portekiz basınında yer alan iddialara göre; maçın 44. dakikasında Sporting ceza alanına giden Pepe, tribünlerden atılan bir nesneyi aldı ancak kimseye göstermemeye gayret etti. Pepe'nin hakemden sakladığı nesnenin tribünlerden atılan mermi olduğu iddia edildi.

2018'de Beşiktaş'tan ayrılarak Porto'ya dönen Pepe, bu sezon 17 maçta süre alırken 1 asist kaydetti.
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