Galatasaray yeni sportif direktörünü açıkladı!

Galatasaray, Pasquale Sensibile'nin sportif direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu: "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız."



"Sportif Danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sensibile'nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir"



SENSİBİLE DÜN İSTANBUL'A GELMİŞTİ



Galatasaray, sportif direktörlük için Pasquale Sensibile ile anlaştı. Dün İstanbul'a gelen İtalyan spor adamı, sarı-kırmızılı kulüpte yıllık 400 bin Euro kazanacak.



50 yaşındaki Sensibile daha önce Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria takımlarında sportif direktör, Roma'da ise scout olarak görev yapmıştı.