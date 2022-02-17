Futbol dünyası Lionel Messi’yi konuşuyor!

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Son 16 turu karşılaşmaları geçtiğimiz gece oynanan PSG - Real Madrid maçıyla futbolseverleri ekran başına kilitledi. 90 dakikası büyük bir heyecan içinde geçen karşılaşmaya önce Lionel Messi, daha sonra Kylian Mbappe damga vurdu. Kaçırdığı penaltıyla olay olan Messi, futbol dünyasının dilinde. Arjantinli yıldız için Avrupa'nın önde gelen spor gazeteleri, oldukça ağır eleştirilerde bulundu.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes Stadı'nda İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.



İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ardından PSG, ikinci devrenin uzatma dakikalarında bulduğu golle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.



Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mbappe, Real Madrid defansından iki oyuncuyu çalımlayarak yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı 90+4. dakikada ağlarla buluşturdu ve takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.



Öte yandan, Mbappe'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanan PSG'de, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu ise Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.



Lionel Messi'nin kaçırdığı bu penaltı, adeta dev mücadelenin önüne geçti.



Tüm futbolseverler tarafından Arjantinli yıldızın artık eski halinden çok uzak olduğu ve bu seviyeler için uygun olmadığı konuşuldu.



PSG'ye transfer olduğundan bu yana bir türlü bekleneni veremeyen Messi, son olarak kaçırdığı penaltıyla birlikte gözden düştü.



Barcelona forması giydiği dönemde Real Madrid'e karşı kullandığı penaltıların hiçbirisini kaçırmayan dünya yıldızı, kariyerinde bir ilki de PSG formasıyla yaşamış oldu.



DÜNYA ONU KONUŞUYOR!



Fransa ve Avrupa'nın önde gelen spor gazetelerinin birçoğu, Lionel Messi'yi manşetlerine taşıdı.



Maç boyunca orta sahada yaptığı top kayıplarının fazlalığını öne süren Fransızlar, Lionel Messi için yetersiz ifadelerini kullandı.



İngiltere'den Daily Telegraph, 'En iyi seviyesinden uzak' ifadeleriyle, The Sun ise 'Messi'nin Real Madrid'e karşı ilk penaltı kaçırışı' ifadeleriyle manşetine taşıdı.



İSPANYA'DA DA GÜNDEM MESSİ



Uzun yıllar İspanya'da forma giyen Lionel Messi, PSG'deki performansıyla İspanyollar tarafından da acımasızca eleştirildi.



Mundo Deportivo, Arjantinli yıldız için 'Barcelona'da oynadığı seviyeden çok uzak' ifadelerini kullandı.



Mundo Deportivo, 'Paris'in Messi'ye bir fayda sağlamadığını bir kez daha gördük' diye devam etti.



Rövanş maçında fazlasını yapması gerektiğini savunan İspanyollar, Lionel Messi'nin takım arkadaşlarıyla uyum sağlayamadığını savundu.



