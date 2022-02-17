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Fenerbahçe avantajı rakibine verdi! Kanarya evinde Slavia Prag'a mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilerek rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Ibrahim Traore, Oscar Dorley ve Ondrej Lingr kaydetti. Sarı-lacivertlilerin gollerini ise Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu attı.

Fenerbahçe avantajı rakibine verdi! Kanarya evinde Slavia Prag'a mağlup oldu
Ekleme: 17.02.2022 - 22:57 Güncelleme: 17.02.2022 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Slavia Prag'a galibiyeti getiren golleri 45'te Ibrahim Traore, 62'de Oscar Dorley ve 64'de Ondrej Lingr kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin gollerini ise 58'de Dimitris Pelkas ve 83'te Ferdi Kadıoğlu attı. Fenerbahçe, 3-2'nin rövanşında 24 Şubat'ta Slavia Prag deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Sor, Szalai'den sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Sor'un çaprazdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Holes'in çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Holes'in yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.

GOL! 45. dakikada Slavia Prag öne geçti. Plavsic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Traore'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı, Slavia Prag'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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