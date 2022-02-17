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Fanatik Fenerbahçeli Ali Koç'a sitem etti: Bizi bu işkenceden kurtar

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki fanatik Fenerbahçe taraftarı İsmail Özhan, gönlünü verdiği takımın 2021-2022 sezonunda elde ettiği başarısızlık sonrası Kulüp Başkanı Ali Koç'a sitem etti. Hayatını sarı ve lacivert renklere adadığını belirten Özhan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'a, “Ali Koç'a sesleniyorum, bizi bu işkenceden kurtar” diye seslendi.

Ekleme: 17.02.2022 - 11:43 Güncelleme: 17.02.2022 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
30 yıl Almanya'da gurbetçi olarak çalıştıktan sonra doğduğu Susurluk'a gelerek inşa ettiği Fener Villa'da hayatını devam ettiren İsmail Özhan, takımın başarısızlığından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Evi, arabası, kıyafetleri, beslediği muhabbet kuşu bile sarı-lacivert renklerde olan fanatik taraftar İsmail Özhan'ın ayrıca arabasının plakası ve ailesinin kullandığı telefon numaralarında Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 1907 rakamları bulunuyor.

Fanatik Fenerbahçeli Ali Koç'a sitem etti: Bizi bu işkenceden kurtar

“Bütün hayatım Fenerbahçe”
Dünyaya Fenerbahçeli olarak dünyaya geldiğini belirten Fanatik Fenerbahçe taraftarı İsmail Özhan Fenerbahçe sevgisini şu şekilde dile getirdi:

“Ben İsmail Özhan 1962 yılında Susurluk'ta Fenerbahçeli olarak dünyaya geldim. 30 yıl boyunca Almanya'da Fenerbahçe hasretiyle yaşadım. Tek hayalim memleketime dönüp Fenerbahçe'ye yakın olup, Fenerbahçe'nin içinde yaşamaktı...

O yüzden evime Fenerbahçe formasını giydirmek hayalimdi ve sonunda Allah'a şükür evime takımımın formasını giydirdim. Arabam da sarı lacivert, arabaya da formayı giydirdik. Kullandığım bütün telefon numaralarım 1907 ile bitiyor. Evimin bulunduğu sokağın ismi de resmi olarak Fenerbahçe Sokağı oldu. Yani benim ve ailemin her şeyi Fenerbahçe, Fenerbahçe ile yatıyor, onunla kalkıyoruz. Yani hayatımız Fenerbahçe'ye endeksli.”

Fanatik Fenerbahçeli Ali Koç'a sitem etti: Bizi bu işkenceden kurtar

“Ali Koç, bu işe bir el at”
Hayatının her alanının Fenerbahçe'ye odaklı olmasına rağmen gönül verdiği takımın ligde istediği sonuçları alamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren İsmail Özhan, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'a seslendi.

Özhan, “Hayatımız Fenerbahçe'ye endeksli olduğu için son zamanlarda alınan sonuçlardan hiç yüzümüz gülmüyor, hep üzüntü hep hüsran. Ali Koç'a sesleniyorum buradan artık bize gülme zamanı geldi, Yeter bu çektiğimiz çile. Başkanım artık bu işe bir el at, bizi bu işkenceden kurtar. Yeter artık ben Fenerbahçe'mi özledim, benim Fenerbahçe'mi, gerçek Fenerbahçe'mi, gol atan Fenerbahçe'mi özledim. O coşkuyu sizden bekliyoruz” dedi.

Fanatik Fenerbahçeli Ali Koç'a sitem etti: Bizi bu işkenceden kurtar

“Fenerbahçe topla artık kendini”
Tek dileğinin Fenerbahçe'nin kendisini toparlayarak ligde güzel sonuçlar alması olduğunu belirten Fanatik Taraftar İsmail Özhan, “Tek dileğim Fenerbahçem toparla artık kendini. Arabayla yola çıkınca eskiden ne güzel el sallayanlar, durdurup resim çekilenler vardı. Şimdi de yine var sağ olsunlar ama daha çok halimize gülenlere de çok rastlıyorum” diye konuştu.

Fanatik Fenerbahçeli Ali Koç'a sitem etti: Bizi bu işkenceden kurtar

“Fenerbahçe'den asla vazgeçmeyeceğiz”
Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar ne kadar kötü olursa olsun, gönül verdiği takımı desteklemekten asla vazgeçmeyeceğini de dile getiren İsmail Özhan, “Fenerbahçe'de ne kadar şanssız bir dönem de yaşasak Fenerbahçe'den asla vaz geçmeyeceğiz. Fenerbahçe meşalesi söndü sananlar o meşale hiçbir zaman sönmeyecek, inadına inadına yanacak. Ne mutlu Türk'üm deyip de Fenerbahçeli olana” ifadelerini kullandı.
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