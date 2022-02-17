Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Sıla ve Elçin bir ilki başardı

Trampolin Jimnastik Dünya Kupası kadınlar senkronize finallerinde altın madalya kazanan Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş, Türk cimnastiğinee Dünya Kupası'nda bir ilki yaşattı.

Bireysel sporlarda genç Milli sporcularımız, farklı kulvarlarda elde ettikleri başarılarla Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyor.



2021 Avrupa Trampolin Jimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Çolak'la ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş, bu kez de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Trampolin Jimnastik Dünya Kupası'nda Sena Elçin Karakaş'la madalyaya uzandı.



'TARİHİMİZDE İLK DEFA ALTINA MADALYA GETİRDİK'



Sıla Karakuş, Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi Bakü'de de kendileri adına ilkleri yaşadıklarını söyledi. Dünya Kupası'nın Bakü ayağında Sena Elçin Karakaş'la altın madalya kazandıklarını kaydeden milli jimnastikçi, şöyle konuştu:



'Tarihimize ilk defa altın madalya getirdik dünya kupasında. Ayrıca bizim büyüklerdeki ilk yarışmamız ve ilk dünya kupamızdı. İlk dünya kupamızda böyle bir madalyayı almak ayrıca bir gurur verdi bizim için. Bunun dışında erkek büyük takımımız da çok çok ufak bir puanla madalyayı kaçırdı. Bu da bizim için gurur verici bir şeydi.'



'ÇOK ÇALIŞTIK VE İNANDIK'



Sıla Karakuş, bu başarıyı beklediklerini belirterek, 'Şansımız gerçekten vardı, çalışmıştık, inanıyorduk. Son dakikaya kadar da inancımızı kaybetmedik. Çok çalıştık, bekliyorduk.' ifadelerini kullandı.



YENİ HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU



Bundan sonra mayıs ayında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini hatırlatan Sıla, 'Yine orada hem bireysel hem takım hem de senkron olarak madalya hedefliyoruz.' diye konuştu.



Sıla Karakuş'un antrenörü Aysun Yıldırım da Dünya Kupası'nda kendileri adına ilkleri yaşadıklarını vurgulayarak, 'Çok başarılı bir organizasyon geçti. İnancımız doğrultusunda gösterdiğimiz performansımızı madalyayla taçlandırdık.' şeklinde görüş belirtti.



SENA ELÇİN KARAKAŞ: 'GURUR VERİCİYDİ'



Sena Elçin Karakaş da Dünya Kupası'nın çok güzel geçtiğini anlatarak, 'Bizim için ilklerin olduğu heyecanlı bir yarışmaydı. Gurur vericiydi.' dedi.



Uzun zamandır bu organizasyon için çalıştıklarını aktaran Sena Elçin Karakaş, 'Yani madalya da bekliyorduk, bunun için çalışmıştık.' ifadelerini kullandı.



Milli cimnastikçi, bu başarılarında Türkiye Jimnastik Federasyonunun katkılarının çok büyük olduğunu dile getirerek, 'En yakın hedefimiz mayısta olan Avrupa Şampiyonası'nda hem bireyselde, hem senkronda hem takımda madalya almak. Yine bir tarih yazmak.' diye konuştu.



Dünya Kupası nda altın madalya kazanan Sıla ve Elçin bir ilki başardı #2



Sena Elçin Karakaş'ın antrenörü İlhan Karanlık ise Dünya Kupası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



'Kızlar, elemelerden sonra finalde en iyisini yaparak altın madalyayı kazandı. Gurur vericiydi. Büyüklerde ilk defa altın madalya kazandık, bu büyük bir başarı. 2017'de yaş gruplarında dünya şampiyonluğumuz vardı.'



