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TFF'den Göztepe ve Altay'a hükmen mağlubiyet cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1. Lig'de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan etti.

TFF'den Göztepe ve Altay'a hükmen mağlubiyet cezası
Ekleme: 9.12.2022 - 16:27 Güncelleme: 9.12.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından her iki takımın da 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir"
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.12.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında hakem Emre Kargın tarafından 22. dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçına ilişkin değerlendirmede bulunmuştur.

Yönetim Kurulu söz konusu karşılaşma ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

TFF'den Göztepe ve Altay'a hükmen mağlubiyet cezası
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