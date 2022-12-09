Fenerbahçe Adana Demirspor ile anlaştı: Samet Akaydın imzaya kaldı

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine Adana Demirspor ile Samet Akaydın için masaya oturdu. Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Samet Akaydın'ın transferi için anlaşma sağlarken, bonservis bedeli de belli oldu.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın için anlaşma sağlarken, iş artık imzaya kaldı.



Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Samet Akaydın'ın transferi için anlaştı



Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda stopere takviye konusunda çalışmalarını hızlandırırken, Samet Akaydın'ın transferi için Adana Demirspor ile anlaştı.



Fenerbahçe, Samet Akaydın için ne kadar bonservis ödeyecek?



Yabancı sayısındaki fazlalık nedeniyle yerli isimlere yönelen sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki oyuncunun transferi için Adana Demirspor ile 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı öğrenildi. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemindeki Samet bu sezon Adana Demirspor'la 13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Ocak 2021'de Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Samet, gösterdiği performansla dikkat çektikten sonra A Milli Takım'a aday kadrosuna çağırılmıştı.