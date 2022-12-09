Derbi tarihi belli oldu!
TFF, Süper Lig'deki 15, 16, 17, 18. haftanın programını açıkladı. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Açıklanan fikstürün tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki 15, 16, 17 ve 18. haftaların programını açıkladı, derbi tarihleri belli oldu.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık'ta
Dünya Kupası sonrası 15. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
15. Haftanın Fikstürü
16. Haftanın Fikstürü
17. Haftanın Fikstürü
18. Haftanın Fikstürü
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık'ta
Dünya Kupası sonrası 15. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
15. Haftanın Fikstürü
16. Haftanın Fikstürü
17. Haftanın Fikstürü
18. Haftanın Fikstürü
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.