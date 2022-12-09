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Beyaz Gazete
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Derbi tarihi belli oldu!

TFF, Süper Lig'deki 15, 16, 17, 18. haftanın programını açıkladı. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Açıklanan fikstürün tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ekleme: 9.12.2022 - 22:44 Güncelleme: 9.12.2022 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki 15, 16, 17 ve 18. haftaların programını açıkladı, derbi tarihleri belli oldu.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık'ta
Dünya Kupası sonrası 15. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

15. Haftanın Fikstürü

Derbi tarihi belli oldu!

16. Haftanın Fikstürü

Derbi tarihi belli oldu!

17. Haftanın Fikstürü

Derbi tarihi belli oldu!

18. Haftanın Fikstürü

 Derbi tarihi belli oldu!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.


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