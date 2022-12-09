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Acun Ilıcalı bir kulüp daha satın alıyor

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir futbol kulübü daha alacağını açıkladı. Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak" dedi.

Ekleme: 9.12.2022 - 14:29 Güncelleme: 9.12.2022 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Futbola olan ilgisiyle tanınan Acun Ilıcalı, İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'i satın almıştı.

Ilıcalı, Hull City'i aldıktan sonra altyapıya önem vereceğini belirtmiş ve bu yönde çalışmalar yapacağını daha önce duyurmuştu. Daha önce Jarrod Bowen, Keane Lewis-Potter ve Jacob Greves gibi genç oyuncuları A takıma çıkaran takımın patronu Ilıcalı, futbol dünyasında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Acun'dan yeni proje

Ilıcalı, Hull City projesine destek olacak yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, rekabetçi bir ligde bir kulüp daha almak istiyor. Böylece genç oyuncuların Hull City'nin A takımına yükselmeden önce orada üst düzey futbola adapte olabilmeleri planlanıyor.

"Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak"

Konuya ilişkin Daily Hull'a açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullandı.
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