  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kale direği üzerine devrildi: Rizesporlu minik futbolcu ağır yaralandı

Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un 9 yaşındaki altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, ağır şekilde yaralandı. Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Demirel'in yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Ekleme: 8.12.2022 - 11:02 Güncelleme: 8.12.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda antrenman öncesi Yiğit Demirel'in (9) üzerine kale direği devrildi.

Kafasından yaralanan Demirel, ilk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Demirel'in, yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kulüp, alt yaş gruplarında yapılacak antrenmanları iptal etti.

Kulüpten açıklama

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada ise kulüpte idari soruşturma başlatıldığı belirterek, '7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 16.45 sularında altyapı tesislerimizde elim bir olay yaşanmış, antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu 2014 doğumlu futbolcumuz Yiğit Demirel‘in üzerine kale direği düşmüştür. Futbolcumuzun tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Minik Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kale direği üzerine devrildi: Rizesporlu minik futbolcu ağır yaralandı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı
Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması: Olumlu adımlar bekliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Çocuğa istismar iddiasına AK Parti'den sert tepki: Bir saniye beklemeyiz
Haliç'te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü
İYİ Partili Başkanın sözleri CHP'li başkanı kızdırdı: 'O eli bizzat ben kırarım'
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den ilk cevap
Tahıl koridoru ile aç kalmaktan kurtulan Avrupa petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi suçladı
İYİ Partili Ahat Andican bütçe görüşmelerinde sandalyeye ayaklarını uzatıp keyif yaptı
Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
Tesla ve Mercedes Togg'u örnek aldı: İnternetten satış yapacaklar
İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar: İnce ince hazırlanmışlar! 'Ölümler olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor
Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor
ABD PKK’yla kol kola: Suriye'de ortak devriyeye devam
ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekliyiz
Ömer Çelik'ten 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasına açıklama: Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz
HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı!
Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı

Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi