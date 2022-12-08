  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İspanya, Luis Enrique'yi gönderdi

İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique ile yolların ayrıldığını açıkladı. Enrique'nin yerine Luis de la Fuente getirildi.

Ekleme: 8.12.2022 - 15:44 Güncelleme: 8.12.2022 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
İspanya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmenin faturasını teknik direktör Luis Enrique'ye kesti.

Yapılan açıklamada; sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla fesh edildiği duyuruldu. Kararın başkan Luis Rubiales ve sportif direktör Jose Francesco Molina tarafından alındığı ve Luis Enrique'ye iletildiği belirtildi.

2018'de göreve getirildi

Marca'da yer alan habere göre; İspanya Futbol Federasyonu'nun Luis Enrique yerine teknik direktör Luis de la Fuente'nin getirileceği iddia edildi. 52 yaşındaki Luis Enrique, İspanya Milli Takım teknik direktörlüğü görevine 9 Temmuz 2018'de getirildi.

Eleştirilerin odağındaydı

Barcelona'da Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu yaşadı. Luis Enrique, EURO2020'de yarı final başarısı yaşasa da 2022 Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası eleştirilerin odağında yer almıştı.

Yeni teknik direktör açıklandı

Öte yandan İspanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu. İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Luis de la Fuente olarak belirlendi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı
Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması: Olumlu adımlar bekliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Çocuğa istismar iddiasına AK Parti'den sert tepki: Bir saniye beklemeyiz
Haliç'te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü
İYİ Partili Başkanın sözleri CHP'li başkanı kızdırdı: 'O eli bizzat ben kırarım'
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den ilk cevap
Tahıl koridoru ile aç kalmaktan kurtulan Avrupa petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi suçladı
İYİ Partili Ahat Andican bütçe görüşmelerinde sandalyeye ayaklarını uzatıp keyif yaptı
Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
Tesla ve Mercedes Togg'u örnek aldı: İnternetten satış yapacaklar
İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar: İnce ince hazırlanmışlar! 'Ölümler olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor
Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor
ABD PKK’yla kol kola: Suriye'de ortak devriyeye devam
ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekliyiz
Ömer Çelik'ten 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasına açıklama: Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz
HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı!
Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı

Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi