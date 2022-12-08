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Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Bonservis bedeli resmen belli oldu...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam ediyor. Avrupa'yı peşine takan sarı lacivertli takımın genç yıldızı Arda Güler için pazarlıkta sona gelinirken, 17 yaşındaki yetenekli yıldızın bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Ekleme: 8.12.2022 - 11:06 Güncelleme: 8.12.2022 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam ediyor. Avrupa'yı peşine takan sarı lacivertli takımın genç yıldızı Arda Güler için pazarlıkta sona gelinirken, 17 yaşındaki yetenekli yıldızın bonservis bedeli belli oldu.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun 'Altın Çocuğu' Arda Güler, Avrupa'nın önemli takımları tarafından kısa sürede takibe alındı. Başta İtalyan ekipleri olmak üzere birçok takım Arda Güler transferi için nabız yoklamaya başladı. Son olarak İtalya'dan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli ve Milan genç yıldızın transferi için karşı karşıya geldi. İki kulübün de Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi. Arda Güler için daha önce Ajax, Borussia Dortmund ve Barcelona'nın nabız yokladığı iddia edilmişti.

İLK GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Fenerbahçe, Arda Güler'i Gençlerbirliği'nden transfer ettiği dönemde sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay ekledi. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği kulüpleri yüzde 20'lik payı kaldırmak adına geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Gençlerbirliği'nin mali anlamda zor günlerden geçmesi Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan maddenin karşılıklı anlaşma yoluyla kaldırılmasına kadar gitti. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler için bir araya gelmiş fakat yapılan ilk görüşmeden sonuç alınanamıştı.

Gençlerbirliği Başkanı Akdaş, "Arda Güler'le ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon euro o verdi, ben 2,5 milyon euro istedim."

"Sanki ben şu an 2,5 milyon euro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ KULÜP ARDA GÜLER KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLADI

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, yıldız futbolcu Arda Güler'in başka bir takıma transferi halinde Gençlerbirliği'ne ödenecek yüzde 20'lik pay için Ankara ekibiyle söz kesti.

Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Sarı-Lacivertli taraftarların beklediği müjdeyi verdi. Başkan Akdaş, "Fenerbahçe ile söz kestik, prensipte anlaştık. Belirtilen rakamlar da üç aşağı beş yukarı doğru. (2.5 milyon Euro)"

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu anda yurt dışında. Ali Bey geldikten sonra da yüz yüze görüşeceğiz ve aksilik olmazsa son noktayı koyacağız" dedi.









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