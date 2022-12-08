Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Brezilya İkinci Futbol Ligi takımlarından Avai'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Aktif kariyerini noktaladıktan sonra 2021'in Nisan ayından beri Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex de Souza, ilk A takım deneyimini Avai'de yaşayacak. Avai Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu için anlaşmaya varılan 45 yaşındaki Alex, basına tanıtıldı



"Havalı bir projenin başında olmaktan mutluyum"



Basın toplantısında takımın yeni teknik direktörü Alex de Souza ve Avai başkanı Julio Cesar Heerd önemli açıklamalarda bulundu. Takımın başına geçtiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Alex, "Böylesi önemli bir yılda Florianopolis'e gelebilmek ve havalı bir projeden sorumlu olmak çok büyük bir sevinç sebebi." sözlerini söyledi.



"Alex'in kalitesine ve mükemmellik arayışına inandık"



Aynı zamanda Avai Başkanı Cesar Heerd, Alex seçimlerini şu sözlerle anlattı:



"Kalitesine ve mükemmellik arayışına inandık. Bu amaçla Alex de Souza ile anlaştık."



İkinci teknik direktörlük kariyeri



Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo B takımı ile başlarken Avai kariyerinde ikinci takımı oldu. 2004-2012 yılları arasında oynadığı Fenerbahçe'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı. Alex, 48 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 1999 ve 2004'te Kupa Amerika'yı kazandı.

