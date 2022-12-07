Eden Hazard Milli Takımı bıraktı!

2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Belçika'da kaptan Eden Hazard, Milli Takımı bıraktığını açıkladı.

2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Belçika'da kaptan Eden Hazard, Milli Takımı bıraktığını açıkladı.



31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bir sayfa kapanıyor. 2008'den beri paylaştığımız mutluluklar için teşekkür ederim. Milli takım kariyerime nokta koyma kararı aldım. Sizi özleyeceğim" mesajını paylaştı.



Belçika Milli Takımı formasıyla 126 maça çıkan Eden Hazard 33 gol atıp 29 asist yaptı.







