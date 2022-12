Bakan Kasapoğlu: Türkiye'de gençlik ve spor devrimine imza attık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, an itibariyle başvuru yapan gençlerin tamamının GSB yurtlarına yerleştiğini kaydederken, "Devletimiz GSB Yurtları çatısı altına girmek isteyen hiçbir gencini dışarda bırakmadı dedi. Bakan Kasapoğlu, son 4 senede milli sporcuların sporcularımız, 19 bin 620 madalya elde ettiğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurtlarına yerleştirmede bu yıl önemli bir rekora imza attıklarını ve an itibariyle başvuru yapan gençlerin tamamının GSB yurtlarına yerleştiğini kaydederken, ''Devletimiz GSB Yurtları çatısı altına girmek isteyen hiçbir gencini dışarda bırakmadı'' dedi.



Bakan Kasapoğlu, yürüttükleri planlı bir spor politikası doğrultusunda sportif başarıları ardı ardına geldiğini belirtirken, son 4 senede milli sporcuların sporcularımız, 19 bin 620 madalya elde ettiğini bildirdi. Bakan Kasapoğlu, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, maalesef Türkiye'nin nice neslinin o ya da bu sebeple heba ettiğini, onlara güven duygusuyla yaklaşamadığını, onları birer potansiyel tehlike olarak görerek önlerini kestiğini ifade ederek, ''Darbeler, ekonomik ve idari krizler, istikrarsızlık ve başka birtakım sebeplerle gençlerin enerjisi, dinamizmi, genç fikirleri ve yüksek idealleri hep akim hale getirilmiştir'' dedi.



Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:



''Bugün şükürler olsun ki gençlerimiz siyasetten yönetime, adaletten sosyal alanlara, ticaretten ekonomiye, kültürden sanata, teknoloji kullanımından bilime, turizmden spora her alanda büyük başarılara imza atıyor. Ülke olarak gençlerimize güvenmenin, onları hayatın her alanında sorumluluk almaya teşvik edip önlerini açmanın ödülünü alıyoruz. İnanıyorum ki bu sadece bir başlangıç; Türkiye önümüzdeki dönemde gençlerinin taze fikirleriyle, kendilerine özgü metotlarıyla, vazgeçmedikleri hayal ve idealleriyle, dünyayla entegrasyonlarıyla çok daha büyük mesafeler alacaktır.Biz şartlar ne olursa olsun gençlerimize güvenmeye, onların ihtiyaçlarını öncelemeye, yollarını açmaya ve katılımlarını teşvike aynı kararlılıkla devam edeceğiz.''



Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2002'den beri gençlik ve spor alanında en önemli reformları, her gence fırsat eşitliği sağlama hedefiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, ''En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır. Gençler için yapılan yatırım ise, geleceğe yapılan yatırımdır. Biz her daim buna inandık, bu şiar doğrultusunda hareket ettik. Genç odaklı eser, genç odaklı hizmet, genç odaklı politika vizyonumuzu sürekli büyüttük. Elimizdeki genç nüfus avantajından, bu paha biçilmez rezervden layıkıyla istifade etmeye gayret ettik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, yeni yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak olan gençlerimizi en iyi imkanlarla en yaygın ve adaletli bir şekilde buluşturmak için azami gayret gösterdik. Onların, en iyi imkanlara sahip olmaları için, kendilerini geleceğe hazırlarken ihtiyaç duydukları ve duyacakları her alanda onları güçlü kılmak için her daim gerekeni yaptık'' diye konuştu.



Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi sayısınıı 420'nin, Genç Ofis sayısını 345'in, Gençlik Kampı sayısını 54'ün üzerine çıkardıklarına işaret ederken, ''20 yıl önce Genç Ofis diye bir şey yoktu. Gençlik Merkezi sayısı 10'u geçmiyordu. Tüm Türkiye'de sadece 5 adet gençlik kampı vardı. Bugün milyonlarca gencimizin faydalandığı bu mekanlarda; girişimciliğin, yabancı dil eğitiminin, sanatın, paylaşımcılığın, sporun, sosyal inovasyonun, birlikteliğin en güzel örnekleri ortaya konuyor.Türkiye'yi bambaşka yerlere, çok daha büyük hedeflere taşıyacak gençlerimiz bu mekanlarda donanımlarını ve kabiliyetlerini geliştiriyorlar'' şeklinde konuştu.



''Bir devrim yazdık ve o devrimle üniversite harçlarını tarihe gömdük''



20 yıl önce Türkiye'de gençlerin üniversite sorunu olduğunu, her gencin üniversiteye gidemediğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:



''Biliyorsunuz rakamları, istatistikleri. Öncelikli olarak her şehre üniversite kurduk. Her şehirde birden fazla üniversite var. Bu, bizim için fırsat eşitliğinin en önemli başlangıcıydı. Gençlerimizin sesine kulak verdik. Hamdolsun artık pek çok gencimiz 20 yıl öncesine göre kıyasladığımızda üniversiteyi hayal olmaktan öte bir yaşam biçimi olarak istediği üniversiteye, hayallerine kavuştu. Bununla birlikte yıllar boyunca Türkiye'de protestolara şahit olduk. Belki o protestolara içinizde katılanlar da var. Harçlara hayır diyorlardı. Bu ülkenin hiçbir genci maddi imkânsızlığından dolayı üniversiteye gitmekten mahrum kalmasın diye yine bir devrim yazdık ve o devrimle üniversite harçlarını tarihe gömdük. Bugün artık yeni nesil gençler harçlardan bir haber. Ücretsiz bir üniversite ile hamdolsun bir aşama kaydettik.''



Bakan Kasapoğlu, bakanlığına bağlı öğrenci yurtları hakkında bilgi verirken, şunları kaydetti:



''20 sene önce gençler üniversiteye girebilse dahi barınacak yer bulamıyorlardı. Üniversite okumaya gittikleri şehirlerde, varsa akrabalarının yanında kalabiliyor, yoksa büyük zorluklar içerisinde okullarını bitirmeye çalışıyordu. Mevcut yurtların ise hem altyapı, hem kapasite, hem konfor, hem de planlama açısından büyük eksiklikleri vardı. AK Parti göreve geldiğinde bu ülkede sadece 190 adet öğrenci yurdu vardı. Hamd olsun bugün bu sayı 800… Köhne yapıların da tamamını yıkıp yenilerini inşa ederek bu noktaya geldik. Hamd olsun bugün yurt kapasitemiz 850 binden fazla…''



''Devletimiz GSB Yurtları çatısı altına girmek isteyen hiçbir gencini dışarda bırakmadı''



Bakan Kasapoğlu, şu an itibariyle başvuru yapan gençlerin tamamının yurtlara yerleştiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, ''Cumhuriyet tarihinin en yüksek talep karşılama performansını gerçekleştirdik. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, büyükşehirlerimizin, öğrenci kentlerimizin tamamında sırada bekleyen genç kalmadı. Hepsi yurtlarında, eğitimlerine, akademik çalışmalarına, sosyal faaliyetlerine odaklanmış durumdalar. Devletimiz GSB Yurtları çatısı altına girmek isteyen hiçbir gencini dışarda bırakmadı'' ifadelerini kullandı.



''Samimi emeklere algı operasyonu çekmeye çalışmak büyük bir haksızlık''



Türkiye'deki büyüklükte bir öğrenci yurdu yapılanmasının, böyle bir barınma altyapısının dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını, bu konuda iddialı olduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, ''Bu altyapıyı mesnetsiz gerekçelerle eleştirmenin, verilen samimi emeklere algı operasyonu çekmeye çalışmanın büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Daha da ötesi bugünkü ithamlar, eğer gerçekler bilinerek ifade ediliyorsa, bunun da art niyet taşıdığını düşünüyorum'' dedi. Bakan Kasapoğlu, aylık 270 ila 450 lira sembolik ücretlerle hizmet veren yurtlarda, elektrik, su, güvenlik, temizlik, çamaşır, 32 GB internet gibi tüm hizmetlerin, ekstra hiçbir ücret talep etmeden gençlere verildiğini anlatırken, ''Ayrıca yurtlarda konaklayan tüm gençlerimize sağladığımız beslenme desteğini bu yıl 2,5 kat artırarak aylık 1800 lira seviyesine yükselttik. Böylece gençlerimiz için artık sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de ücretsiz oldu'' diye konuştu.



Geçtiğimiz yaz döneminde yurtları seyahat eden gençlere ücretsiz olarak temin ederek, yeni bir açılım gerçekleştirdiklerini, gençlerin, yaz dönemlerinde Türkiye'yi gezdiklerini, konaklama için hiçbir bedel ödemediklerini, tüm müze ve ören yerlerini de ücretsiz olarak ziyaret etme imkanına sahip olduklarını kaydederek, artık her sene tatil dönemlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini bildirdi. Bakan Kasapoğlu, son 20 yılda yükseköğretim öğrencilerine verdikleri burs ve kredileri, hem faydalanan kişi sayısı bakımından, hem de ödenen meblağ bakımından kademeli bir şekilde artırdıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



''2002'de 45 lira olan burs ve kredi tutarını; lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesine yükselttik. Sadece bu yıl; 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs ve 913 bin 887 üniversite öğrencimize kredi desteği sağladık. Ayrıca öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak, kredi geri ödemelerinde hesaplanan endeks tutarını ortadan kaldırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi yaz başında vermişti. Meclisimiz açılır açılmaz konu görüşüldü, yasal düzenleme hazırlandı ve ilgili yasa geçtiğimiz haftalarda Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Artık öğrenim kredisi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacak. Gençlerimiz geri ödemelerde bu tutarın üzerine ekstra bir fark ücreti ödemeyecekler. Bu yasal düzenlemeden kredi almaya başlayacak, hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine gelen herkes faydalanabilecek. 1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş veya ödenecek taksitlerindeki endeks miktarları silinmiş oldu. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin 158 liralık bir yükü gençlerimizin omzundan aldık.Tüm gençlerimize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.''



''İcra edilen siyaset, dedikodu siyaseti olmamalıdır''



Bakan Kasapoğlu, hiçbir zaman yapıcı eleştiriye kapalı olmadıklarını, Meclis kürsüsünden her milletvekilinin eleştiri hakkı bulunduğunu, her milletvekilinin düşüncelerini ifade etmede özgür olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:



''Ama düşünceler ifade edilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında siyaset yapılırken, icra edilen siyaset, dedikodu siyaseti olmamalıdır. Evhamlarla, sadece takip ettiği sosyal medya hesaplarının dedikodularıyla konuşan bir siyaset dili hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Siyasetin, gerçek dünyadan, yaşananlardan, tecrübelerden uzak, spekülasyonlara dayalı bir duruşu olamaz. Yurt konusundaki, kredi konusundaki, gençlik altyapısı konusundaki başarıların hepsi Türkiye'nin başarısıdır. Bunlar genç odaklı vizyonun bileşenleridir. Bugün gördüm ki gençlerimizin elindeki imkanları sindiremeyen, memnuniyetlerini hazmedemeyen, bu mutluluktan nasiplerini alamayanlar var.Onlar varsın bu güzellikleri anlamasın, gençlerimiz kendilerine sağlanan fırsatların tamamının farkındadır. Biz her gün o gençlerin arasındayız, bize her konuda fikirlerini ifade ediyorlar, bu özgüvene sahipler ve bu da bizi çok memnun ediyor. Gençler adına konuştuğunu söyleyerek asılsız ithamlarda bulunanlar görünen o ki o gençlerin hissiyatından çok kendi siyasi spekülasyonlarını seslendiriyor. Şundan şüpheniz olmasın; gençler için verilen mücadelenin, gençler kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlasın diyerek ortaya konan emeklerin en yakın şahidi yine gençlerimizdir.''



''O tesisler olmadan spor da hayali kurulan bir şey olmaktan çıkamıyor''



Bakan Kasapoğlu, bazı milletvekillerinin spor sisteminin sadece spor tesisi demek olmadığını ifade ettiklerini hatırlatarak, ''Buna ben de canı gönülden katılıyorum. Gerçekten de bir spor sistemi için, sadece tesis altyapısından bahisle spor kültürü oluşturabileceğimizi söyleyemeyiz. Ancak o tesisler olmadan spor da hayali kurulan bir şey olmaktan çıkamıyor. Tesis olmazsa, spor imkanına erişim olmazsa, spor yapan olmaz, olamaz. Gençlerimiz spor yapma imkanı bulamazsa sağlıklı nesiller yetiştiremeyiz, gençlerimizi yanlış alışkanlıklardan, atıllıktan kurtaramayız. Spor yapan olmazsa yetenekler ortaya çıkmaz. Yetenekler ortaya çıkmazsa ülkemizi dünyada temsil edecek sporcuları yetiştiremezsiniz. Bunlar hep bir zincirin halkalarıdır'' ifadelerini kullandı.



''Varsa parlamentoda yüzme bilmeyen, sizlere de öğretelim''



Kitle sporunda ve ona bağlı olarak performans sporunda en temel hamlenin tesis inşası olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin 81 ilinde, ilçelerinde, köylerinde, mahallelerinde, bir gurur abidesi gibi bu ülkenin geleceğine hizmet eden spor tesisleri bulunduğunu söyledi. 'Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Anadolu'yu bir uçtan bir uca gezerseniz inşa ettiğimiz görkemli stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, sahalarla, salonlarla, kortlarla, pistlerle karşılaşırsınız. Son 20 senede 2 bin 714 spor tesisi inşa ettik. Yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliklerimiz çerçevesinde 7 bin 929 spor tesisini, sahaları, salonları, kortları, çok amaçlı spor alanlarını hizmete açtık. 36 adet modern, farklı branşların icra edilmesine uygun, 7/24 yaşayan şehir stadyumları inşa ettik. 6 adet stadyumumuz ise yolda… Çok kısa zaman sonra milletimizle kavuşacak. 10 Bin Pota basketbol seferberliğimiz kapsamında, bugüne kadar 8 bin 393 adet basketbol potası inşa ettik. Yüzme bilmeyen kalmayacak dedik, yüzme havuzu sayımızı 610'a yükselttik. Bu havuzlarda bugüne kadar 5 milyon gencimize yüzme öğrettik. Yüzme bilmeyen 5 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik. Varsa parlamentoda yüzme bilmeyen, sizlere de öğretelim.İşte bunun ismi değerli arkadaşlar, eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Bu gayretin ismi de Türkiye'nin Spor Devrimi'dir. Bu eserlerde vizyonuyla bizlere yol gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bugüne kadar emeği olan, alın teri olan herkesten Allah razı olsun.''



''Son 4 senede sporcularımız, 19 bin 620 madalya elde etti''



Bakan Kasapoğlu, ortaya koydukları bu eserlerden şampiyonların yetiştiğini belirterek, ''Özellikle Tokyo 2020, Oran 2022, Konya 2021, Dünya Şampiyonaları ve Avrupa Şampiyonalarında elde ettiğimiz başarıları biliyorsunuz. Son 4 senede sporcularımız, 19 bin 620 madalya elde etti'' dedi.



Bütün bu başarıların, yılları kapsayan emeklerin, inşa edilen spor altyapısının, stratejinin, planlamanın, spor bilimleri alanın en modern ekipmanlarının ve uygulamalarının hayata geçirilmesinin sonucu olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, ''65 spor branşının tamamı bizim için aynıdır. Hepsi bizim için ayrı ayrı kıymetlidir. Cimnastikte ilk olimpiyat madalyası, ilk dünya şampiyonlukları, Okçulukta ilk olimpiyat altını, yüzmede ilkler, Atletizmde ilkler, paralimpik branşlarda ilkler hep bizim dönemimizde gerçekleşti. Daha önce bu branşlarda bırakın başarıları, Bakan Kasapoğlu, Gazi Meclis'te tüm partilerin genel konsensüsünde Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nın kabul edildiğini hatırlatarak, ''Yasanın çıkması için gereken tüm özveriyi ortaya koyduk. Mali disiplini, sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlayacak bu yeni düzenlemede emeği olan herkese teşekkür ediyorum'' dedi.



Bakan Kasapoğlu, sporda şiddetin önlenmesi konusunda, dopingle mücadele konusunda, korsan yayınlar konusunda, yasa dışı bahisle mücadele konusunda en etkin çalışmalara imza attıklarını belirterek, ''2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde üstüne katarak giden, sorunlarını ertelemeyen, altyapı problemlerini aşan, hedef üstüne hedef ekleyen bir Türkiye var'' diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, Cumhuriyetin 100. Yılı'na girerken gençlik ve spor alanındaki tüm eksiklikleri giderdiklerini ifade ederek, ''Yeni Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapacak yolun bütün merhalelerini planladık. Türkiye bugün, her alanda büyük ölçüde kendine yeten bir ülkedir. Gençlik ve spor alanında da birikimi, yeteneği, potansiyeli, tecrübesi, gerçekçi hedefleri, istikameti olan bir ülkedir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Türkiye, her biri çok değerli, her biri cevher olan gençleriyle heyecan verici bir geleceğe doğru ilerliyor'' şeklinde konuştu.