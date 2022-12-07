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Alanyaspor - Fenerbahçe.hazırlık maçında ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. .

Ekleme: 7.12.2022 - 19:04 Güncelleme: 7.12.2022 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Pereira, Yusuf, Hassan, Lusamba.

Fenerbahçe: İrcan Can Eğribayat, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert, Rossi, İrfan Can, King, Serdar.

F.BAHÇE'NİN 3. HAZIRLIK MAÇI

Sarı lacivertliler Dünya Kupası arasında şu ana kadar 2 hazırlık maçı yaptı. Kanarya bu maçlarda Rayo Vallecano ve Villarreal'i mağlup etmeyi başardı.

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