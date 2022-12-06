Arda Turan, teknik direktör olmaya hazırlanıyor

Yeşil sahalara veda eden Arda Turan, teknik direktör olabilmek için eğitimlere başladığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Arda Turan, profesyonel futbol kariyerini noktalamıştı.



Yeşil sahalara veda eden Arda'nın kariyerine nasıl devam edeceği merak konusuydu. Arda Turan bu kapsamda ilk adımını attı.



Arda, antrenörlük için çalışmalara başladı



Ünlü isim, teknik direktör olmak için çalışmalara başladı. Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu Programı'na katıldığını duyurdu.



Burak Yılmaz ve Semih Kaya da var



Turan'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen hızlandırılmış kursa, bazı eski futbolcuların da katılacağı öğrenildi. Bu isimler arasında Burak Yılmaz ve Semih Kaya da bulunuyor.



Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiği anlayışı Galatasaray'a uygulamak istiyor



Öte yandan 35 yaşındaki eski milli futbolcu, geçtiğimiz aylarda gelecek planları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Turan, bir ekol hocası olmak istediğini belirterek İspanyol teknik direktör Josep Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiği anlayışı Galatasaray’a uygulamak istediğini söylemişti.