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Dev transfer iddiası: Cristiano Ronaldo'nun transferi yarın açıklanacak

Manchester United'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile anlaştığı belirtildi. Dünya basınının önemli yayın kuruluşları transferin yarın akşam saatlerinde açıklanmasının beklendiği bilgisini geçti.

Ekleme: 31.12.2022 - 00:04 Güncelleme: 31.12.2022 - 00:05 / Editör: Ozge Selin
Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hüzünlü bir şekilde veda eden Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor.

Dünya basınının önemli yayın kuruluşları, 37 yaşındaki futbolcunun Al-Nassr kulübü ile anlaşmaya vardığını ve transferin yarın oynanacak maçın ardından açıklanacağı bilgisini paylaştı.

CBC Sports'un kaleme aldığı haberde ise Ronaldo'nun Al Nassr ile yaptığı anlaşma kapsamında yıllık 75 milyon dolar gelir elde edeceği aktarıldı.

Öte yandan Portekiz'deki kaynaklar, Ronaldo'nun transferine politik yaklaşımda bulundu. Portekiz Futbol Federasyonu'nun yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'a transferine sıcak bakmadığı aktarıldı. Bunun sebebi ise Suudi Arabistan'ın Portekiz gibi 2030 Dünya Kupası'na aday oluşu.
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