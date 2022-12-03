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Hollanda, ABD'yi yenerek çeyrek finale kaldı

2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 karşılaşmasında Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Ekleme: 3.12.2022 - 20:02 Güncelleme: 3.12.2022 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Louis van Gaal'in ekibi Hollanda ile Gregg Berhalter'in yönetimindeki ABD, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Hollanda'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Hollanda çeyrek finale yükselirken, ABD turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Hollanda 3 golle kazandı

Hollanda'ya turu getiren golleri 10. dakikada Memphis Depay, 45+1. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Dumfries kaydetti.

ABD'nin tek golü Wright'tan

ABD'nin tek sayısı ise 76. dakikada Süper Lig'de Antalyaspor formasını giyen Haji Wright'tan geldi.

Weghorst oyuna sonradan dahil oldu

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.


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