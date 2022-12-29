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Kartal, Adana Demirspor'u tek golle geçti...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kartal'ın tek golünü Masuaku kaydederken, Şenol Güneş'in öğrencileri 2 maç sonra galip geldi. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 29.12.2022 - 22:16 Güncelleme: 29.12.2022 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 16. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayan siyah beyazlı ekip, zorlu karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek golü 15. dakikada Masuaku frikikten kaydederken, Kara Kartal puanı 26 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Bu skorla beraber Akdeniz ekibi Adana Demirspor 27 puanla 4. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

27. dakikada sol taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye topa kafayla vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.

40. dakikada N'Koudou'nun soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği top kaleciyi geçerek arka direkteki Cenk Tosun'un önüne düştü, Cenk'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak diğer direkteki Weghorst'a gitti ama Hollandalı oyuncunun kafa vuruşunda top auta çıktı.

45+2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topu Tayyip Talha Sanuç kafayla kaleye gönderdi, kaleci Ertaç gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.
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