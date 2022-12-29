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Galatasaray 90+’da 3 puanı kaptı! Aslan, Sivas deplasmanında kazanmasını bildi…

Son dakika haberleri… Süper Lig’de 16. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Liderlik için sahaya çıkan Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ligde puanını 33 yapan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’yi geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 14 puanda kalarak 17. sırada yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 29.12.2022 - 19:22 Güncelleme: 29.12.2022 - 19:23 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligin 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

Saha zemini açısından zorlu şartlarda oynanan mücadele, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maça etkili başlayan taraf Galatasaray, 27. dakikada Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti. Belçikalı yıldız, bu sezon Süper Lig'de 3. golünü attı.

Golden sonra durağan bir oyun sergilenirken, ikinci yarıya Sivasspor hızlı başladı. Ev sahibi ekibin 50. dakikada Ulvestad ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

İptal edilen golün ardından pozisyon bulmaya devam eden Sivasspor, 80. dakikada Dia Saba'nın nefis pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle skora denge getirdi.

Karşılaşmanın sonuna 13 dakika eklenirken Galatasaray, 90+5. dakikada oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz, ile 2-1 öne geçti ve maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla ligde puanını 33 yapan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 14 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.

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