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Dünya futbolu yasta! Pele hayatını kaybetti!

Dünya futbolunun efsane ismi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Brezilyalı eski futbolcu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Dünya Kupası döneminde ağrıları artan futbol adamı hastaneye yatırılmıştı. Pele, futbol kariyeri boyunca üç kez Dünya Kupası kazanma başarısı göstermiş ve bunu başaran tek futbolcu olmuştu.

Ekleme: 29.12.2022 - 22:55 Güncelleme: 29.12.2022 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Brezilyalı efsane futbolcu Pele, yaşamını yitirdi. 29 Kasım’dan bu yana hastanede kemoterapi uygulaması gören Brezilyalı yıldızdan akşam saatlerinde üzücü haber geldi. Brezilya basını 82 yaşındaki efsane oyuncu Pele’nin hayatını kaybettiğini manşetlerine taşıdı.

1958, 1962 ve 1970’te Dünya Kupası’nı kazanan Brezilya Milli Takımı’nın en önemli isimlerinden olan Pele, Maradona ile birlikte dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyordu.
▪FIFA'ya göre 'en iyi futbolcu' olarak kabul edildi▪1279 golle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ▪2000'de Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı▪Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu▪Dünya Kupası'nı üç kez kazanan tek futbolcuhttps://t.co/bGJA4auRcS

Pele'nin kariyerine dair önemli detaylar;

-Edson Arantes do Nascimento veya bilinen adıyla Pele, 23 Ekim 1940 tarihinde dünyaya geldi. Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen Peli lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pele oldu.

-1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

-Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "En iyisi" olarak nitelendirildi. 2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

-Pele 15 yaşındayken Santos, 16 yaşındayken Brezilya milli futbol takımı için oynamaya başladı. 17 yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı.

-Emekliliğinden sonra futbol elçisi olarak yer aldığı etkinliklerin yanı sıra UNICEF için çalıştı. Yoksulluğun azaltılması ve imkanı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pele, ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı.Pele aynı zamanda 2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü ilk kez alan futbolcu özelliği de taşıyor.
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