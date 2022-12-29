Beşiktaş Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Josef, Cenk, Gedson, Nkoudou, Weghorst.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gulbrandsen, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Emre, Belhanda.
Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Zorlu maç öncesi Beşiktaş, 23 puanla 7. sırada yer alırken, konuk edip Adana Demirspor, 27 puanla 4. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.
ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER
Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamayacak. Güney ekibinde Samet Akaydın ve Kevin Rodrigues ise ceza sınırında bulunuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Josef, Cenk, Gedson, Nkoudou, Weghorst.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gulbrandsen, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Emre, Belhanda.
Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Zorlu maç öncesi Beşiktaş, 23 puanla 7. sırada yer alırken, konuk edip Adana Demirspor, 27 puanla 4. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.
ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER
Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamayacak. Güney ekibinde Samet Akaydın ve Kevin Rodrigues ise ceza sınırında bulunuyor.