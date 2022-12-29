  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,88 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

Ekleme: 29.12.2022 - 19:25 Güncelleme: 29.12.2022 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Josef, Cenk, Gedson, Nkoudou, Weghorst.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gulbrandsen, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Emre, Belhanda.

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Zorlu maç öncesi Beşiktaş, 23 puanla 7. sırada yer alırken, konuk edip Adana Demirspor, 27 puanla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER

Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamayacak. Güney ekibinde Samet Akaydın ve Kevin Rodrigues ise ceza sınırında bulunuyor.
Nazif Ay'dan Halk TV'de tepki çeken sözler! 'Noel'i kutlamak Müslümanlar için farzdır'
Biden'dan Netanyahu'ya Filistin uyarısı: İki devletli çözümü tehlikeye atmayın
Kılıçdaroğlu’ndan esrarengiz görüşme... Tartışmalı danışman ile buluştu!
Destek ödemesi alabilmek için elinizi çabuk tutun: Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek
Bakan Vedat Bilgin detayları açıklıyor...EYT'de süreç nasıl işleyecek?
Bakan Koca EVS'nin önemini anlattı! 'Vakaya 90 saniyede çıkış yapılıyor'
Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!
İsrail'in Paris Büyükelçisi'nden protesto istifası: Irkçı hükümetin parçası olmak istemedi!
Bakan Soylu'dan EYT mesajı! 'Bütün sorunlar tek tek aşılıyor'
Bakan Akar'dan Moskova'daki görüşmeye ilişkin değerlendirme: Bunu herkes bilmeli!
CHP'li Özel'in iftirasına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sert tepki: Size yazıklar olsun
Savcı, İmamoğlu’na verilen cezayı istinafa götürdü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim
Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG tepkisi: Kabul edilemez
Gençleri dövüp dağa kaldıran CHP'li Başkan Deniz Çağlar Fırat'a dört yıl hapis cezası
Başkan Erdoğan “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor
Bakan Nebati'den büyüme mesajı!
SGK'dan EYT açıklaması: Yasalaşmadan aylık bağlama işlemi henüz mümkün değil
İzmir'de toplu taşımaya zam geldi
Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor