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Trabzonspor, Karagümrük'e farklı mağlup oldu!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren isimler Ozdoev, Borini, Ricci ve Kouassi olurken, Bordo-Mavililer'in tek sayısını Bartra kaydetti. Karagümrük'te Colley, Trabzon'da ise Bartra kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 28.12.2022 - 22:10 Güncelleme: 28.12.2022 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi Fatih Karagümrük 4-1'lik skorla kazandı.

İstanbul ekibi, 6. dakikada Magomed Ozdoev ile öne geçerken bordo-mavililerin yanıtı 20' Marc Bartra ile oldu.

Andrea Pirlo öğrencileri, 35' Fabio Borini ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Trabzonspor 45. dakikada Marc Bartra'nın kırmızı kart görmesiyle soyunma odasına 10 kişi girdi.

Trabzonspor, Karagümrük'e farklı mağlup oldu!

Mücadelenin 50. dakikasında omzundan sakatlanan Edin Visca maça devam edemedi. Tecrübeli futbolcu ambulans ile hastaneye götürüldü.

Maçın hakemi Ümit Öztürk 56. dakikada bir kez daha kırmızı kartına başvurdu. Fatih Karagümrük'te Ebrima Colley ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

Hızlı hücumlarla etkili olan Fatih Karagümrük, 67. dakikada Matteo Ricci ile skoru 3-1'e getirdi. Gecenin yıldızı Fabio Borini ilk golde olduğu gibi üçüncü golün de asistine imza attı. 31 yaşındaki İtalyan futbolcu bu sezon son 7 maçta 11 gole katkı verdi.(6 gol, 5 asist)

Gecede gol perdesini kapatan isim eski bir Trabzonsporlu olan 87' Jean Kouassi oldu: 4-1.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Bu sezon ikinci kez evinde 4 gol kaydeden Fatih Karagümrük, 4 maçlık galibiyet özlemine son vermiş oldu. Sezonun üçüncü yenilgisini alan Abdullah Avcı'nın ekibi son 3 deplasman maçından 2 puan toplayabildi.
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