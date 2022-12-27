Süper Lig’de Fenerbahçe’nin rakibi Hatayspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…
Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Saat 20.00’de başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’a mağlup olan Fenerbahçe, 3 puanı cebine koyarak yeniden zirveye yükselmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…
Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi.
HATAYSPOR: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Onur, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis
Ligde geride kalan 14 maç sonunda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, 29 puanla ikinci sırada bulunuyor.
4 galibiyeti, 3 beraberliği, 7 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor ise 15 puanla 14. basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisini geçtiğimiz sezonun ilk devresinde deplasmanda 2-1, ikinci devresinde ise Kadıköy'de 2-0 mağlup etmişti.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi.
HATAYSPOR: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Onur, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis
Ligde geride kalan 14 maç sonunda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, 29 puanla ikinci sırada bulunuyor.
4 galibiyeti, 3 beraberliği, 7 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor ise 15 puanla 14. basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisini geçtiğimiz sezonun ilk devresinde deplasmanda 2-1, ikinci devresinde ise Kadıköy'de 2-0 mağlup etmişti.