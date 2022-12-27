Süper Lig’de Fenerbahçe’nin rakibi Hatayspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Saat 20.00’de başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’a mağlup olan Fenerbahçe, 3 puanı cebine koyarak yeniden zirveye yükselmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…