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Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Bedavaya ayrılıyor, yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de sözleşme uzatma görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamayan Altay Bayındır konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takvim'in haberine göre daha önce Inter'in istediği 24 yaşındaki kaleci, bir başka dünya devine transfer olmak üzere...

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Bedavaya ayrılıyor, yeni adresi belli oldu
Ekleme: 27.12.2022 - 13:26 Güncelleme: 27.12.2022 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de sözleşme uzatma görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamayan Altay Bayındır konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Inter'in istediği 24 yaşındaki kaleci, bir başka dünya devine transfer olmak üzere... İşte son dakika haberinin detayları...

Başkan Ali Koç'un uzun yıllar Fenerbahçe kalesinde kaptan olarak görmek istediği Altay Bayındır ile yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim ve genç kaleci arasında henüz somut bir anlaşma yapılmış değil... Altay'ın imza atması halinde yeni sözleşmesine Avrupa'ya transferi için çıkış maddesi koydurması bekleniyordu.

INTER'DEN İLK 11 ŞARTI İSTEMİŞTİ

İtalyan basını, Serie A devi Inter'in tecrübeli kalecisi Samir Handanovic'in yerine Altay Bayındır'ı istediğini yazmıştı. Milano ekibinin Altay Bayındır'la birlikte Yann Sommer ve Agustin Rossi'yi de listesinde bulundurduğu kaydedilmişti. Haberde Fenerbahçe kalecisinin, kendisiyle ilgilenen Inter'den ilk 11'de oynama garantisi istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Bedavaya ayrılıyor, yeni adresi belli oldu

ŞİMDİ DE AJAX, ALTAY BAYINDIR'I İSTİYOR

Bu arada daha önce Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i isteyen Ajax, şimdi de kaleci Altay Bayındır için devreye girdi. Hollanda ekibi, Fenerbahçe ile 13 Ocak tarihine kadar sözleşme yenilemezse Altay'a resmi teklifini iletecek. Altay ile sözleşme yenileme konusunda sıkıntılar olduğu ve 24 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti.

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Fenerbahçe, Altay ile anlaşmaya varamazsa milli kaleci sezon sonunda bonservissiz olarak takımdan ayrılacak. Fenerbahçeli yöneticilerin yeni bir görüşme daha yapacağı ve Altay'a bir an ön önce imzayı attırmaya çalışacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertli takıma 2019 yılında gelen 24 yaşındaki eldiven, 142 gol yerken 39 maçta ise kalesini gole kapattı. A Milli Takım'da 5 kez forma giyen Altay Bayındır'ın piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Bedavaya ayrılıyor, yeni adresi belli oldu
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