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Fenerbahçe 4 attı, yeniden liderliğe oturdu...

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-0 kazandı ve liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Ekleme: 27.12.2022 - 22:05 Güncelleme: 27.12.2022 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
Sahasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, Trabzonspor yenilgisi ile kaybettiği liderliği Galatasaray'dan maç fazlasıyla yeniden aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller King, Batshuayi ve Serdar Dursun'dan geldi.

Sarı lacivertliler sahaya Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Batshuayi, King 11'i ile çıktı.

Hatayspor ise maça Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze, Ribeiro, Ze Luis 11'iyle başladı.

20. dakikada Fenerbahçe maçtaki ilk golü kaydetti. Rossi'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasta topla buluşan King, iyi yükselerek meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

26. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kenardan topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine kadar gelerek Rossi'ye verdiği topu bu oyuncu bekletmeden Batshuayi'ye bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

86. dakikada Hatayspor'un defansta yaptığı pas hatasında araya giren Serdar Dursun, kaleci Erce'yi de geçerek topu filelere yolladı: 3-0

90+4'te Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde Arao yükseldi, ondan seken topa kale önünde Gustavo Henrique sert vurdu, direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 4-0

3-0'lık galibiyetin ardından puanını 32 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliği Galatasaray'dan aldı. Hatayspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.
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