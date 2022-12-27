Boluspor, Alex de Souza ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Boluspor, Alex de Souza ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Boluspor, Alex de Souza ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama
'Kulübümüz, Alex Aparecido De Souza Alcantara ile iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
Alex Aparecıdo De Souza Alcantara'yı tanıyalım:
Alex Souza, 24 Mart 2001 tarihinde Brezilya'nın Tres Lagoas şehrinde doğdu. Santos Futbol Kulübü'nün altyapısında futbola başlayan Alex, santrafor mevkiinde oynamaktadır. 21/22 sezonu başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer olan Alex Souza burada 37 karşılaşmada forma giyerken, 7 asist yaparak 9 kez fileleri havalandırmıştır.
Alex Souza sezonun ikinci yarısında 33 numaralı formayı giyecektir.'
İşte kulüpten yapılan açıklama
'Kulübümüz, Alex Aparecido De Souza Alcantara ile iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
Alex Aparecıdo De Souza Alcantara'yı tanıyalım:
Alex Souza, 24 Mart 2001 tarihinde Brezilya'nın Tres Lagoas şehrinde doğdu. Santos Futbol Kulübü'nün altyapısında futbola başlayan Alex, santrafor mevkiinde oynamaktadır. 21/22 sezonu başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer olan Alex Souza burada 37 karşılaşmada forma giyerken, 7 asist yaparak 9 kez fileleri havalandırmıştır.
Alex Souza sezonun ikinci yarısında 33 numaralı formayı giyecektir.'