Boluspor, Alex de Souza ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.İşte kulüpten yapılan açıklama'Kulübümüz, Alex Aparecido De Souza Alcantara ile iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı.Alex Aparecıdo De Souza Alcantara'yı tanıyalım:Alex Souza, 24 Mart 2001 tarihinde Brezilya'nın Tres Lagoas şehrinde doğdu. Santos Futbol Kulübü'nün altyapısında futbola başlayan Alex, santrafor mevkiinde oynamaktadır. 21/22 sezonu başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer olan Alex Souza burada 37 karşılaşmada forma giyerken, 7 asist yaparak 9 kez fileleri havalandırmıştır.Alex Souza sezonun ikinci yarısında 33 numaralı formayı giyecektir.'