Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu.



İşte Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler:



Ankaragücü-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz



Başakşehir-Antalyaspor: Halil Umut Meler



Fenerbahçe-Hatayspor: Sarper Barış Saka



Alanyaspor-Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu



İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa



Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk



Sivasspor-Galatasaray: Erkan Özdamar



Giresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük



Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan



TFF MAÇ VERMEDİ



Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Atilla Karaoğlan, maç içerisinde tartışmalı kararlar vermesinden dolayı bu hafta maç alamadı. Atilla Karaoğlan'ın uzun bir süre maç alamayacağı gelen bilgiler arasında.





