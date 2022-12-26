Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu.
İşte Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler:
Ankaragücü-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
Başakşehir-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Fenerbahçe-Hatayspor: Sarper Barış Saka
Alanyaspor-Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk
Sivasspor-Galatasaray: Erkan Özdamar
Giresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan
TFF MAÇ VERMEDİ
Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Atilla Karaoğlan, maç içerisinde tartışmalı kararlar vermesinden dolayı bu hafta maç alamadı. Atilla Karaoğlan'ın uzun bir süre maç alamayacağı gelen bilgiler arasında.
İşte Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler:
Ankaragücü-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
Başakşehir-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Fenerbahçe-Hatayspor: Sarper Barış Saka
Alanyaspor-Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk
Sivasspor-Galatasaray: Erkan Özdamar
Giresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan
TFF MAÇ VERMEDİ
Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Atilla Karaoğlan, maç içerisinde tartışmalı kararlar vermesinden dolayı bu hafta maç alamadı. Atilla Karaoğlan'ın uzun bir süre maç alamayacağı gelen bilgiler arasında.