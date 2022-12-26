Okan Buruk çileden çıkmıştı, Lucas Torreira suskunluğunu bozdu! 'Aptalca...'

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da Lucas Torreira şoku yaşanıyor. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve teknik direktör Okan Buruk'u çileden çıkaran Uruguaylı orta saha suskunluğunu bozdu ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılara zaferi Bafetimbi Gomis'in golleri getirirken, başarılı orta saha Lucas Torreira gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.Oyundan çıkarken zaman geçirmeye yönelik yavaş davrandığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi.Lucas Torreira sarı kart görmesinin ardından yerini Sergio Oliveira'ya bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk, Uruguaylı futbolcu kenara geldiğinde ellerini yana açıp 'neden kart gördün' tarzında tepki gösterdi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Torreira'ya çok kızdığını ifade ederek, 'Sarı kart sınırında olduğu ve cezalı duruma düştüğü için sinirlendim. Daha önce bir tane daha böyle kolay sarı kart gördü. Hakem kenardan çıkmasını istedi, o ille ortadan çıkacağım dedi ve kart görüp cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim.Bazen takımlar, oyuncular plan yapar, 'Bu maç kart göreyim' falan der ama bizim bu tür şeyimiz de yok. Cezalı duruma düştü. Cezalı, sakat olan hiçbir oyuncuyu bir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyorlar. Diğer arkadaşlarıyla antrenman yapacak.' demişti.Galatasaray taraftarları ise sosyal medyada Torreira'nın Noel haftası nedeniyle kendine tatil verdiği yorumlarını yaparak Uruguaylı orta sahaya tepki göstermişti.Bu gelişmelerin ardından Lucas Torreira suskunluğunu bozdu ve sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Aptalca bir kart gördüğünü söyleyen Torreira paylaşımında, 'Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum' ifadelerini kullandı.Torreira'nın cezalı duruma düşmesinin ardından Okan Buruk'un Sivasspor maçında, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira ve Berkan Kutlu 3'lüsünden 2'sini oynatması bekleniyor. Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı. Tecrübeli orta saha bu süreçte gol ya da asist katkısı sağlayamadı.