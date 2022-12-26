Milli yıldız Enes Ünal'ın transferi gerçek oluyor! Dünya devi onu alıyor...

Ara transfer dönemi yaklaşırken gündeme sıcak gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Kariyerini İspanya'da devam ettiren milli futbolcumuz Enes Ünal için de bomba bir iddia ortaya atıldı.La Liga ekibi Getafe'de gösterdiği performans ve attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal'ın talipleri artıyor. 25 yaşındaki oyuncu için İspanya devi resmen talip oldu.Enes Ünal için gelecek olan tekliflere sıcak bakan Getafe kulübü, oyuncusundan iyi bir gelir elde etme hedefinde. Enes Ünal'ın Getafe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Milli oyuncu bu sezon Getafe formasıyla ligde 14 maçta 4 gol ve 2 asist, Kral Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol ve 1 asist katkısıyla oynadı.2020 yılında Villarreal'den 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Getafe'ye transfer olan Enes Ünal'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak güncellenmiş durumda.Enes Ünal, geçtiğimiz sezon da Getafe ile 37 maçta 16 gol ve 1 asistle oynayarak takımın en golcü ismi olmuştu. Milli oyuncu 2015 yılında Bursaspor'dan Manchester City'e transfer olmuş ve adından söz ettirmişti. Enes Ünal daha sonra Genk, Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Real Valladolid gibi takımlarda forma giydi. Enes Ünal, geçtiğimiz sezonki performansından sonra Getafe taraftarları onu yılın oyuncusu seçilmişti. Son günlerde adı başka takımlarla da anılan Enes Ünal'a La Liga devi Atletico Madrid talip oldu. Joao Felix'i satmayı hedefleyen Atletico'nun hedefinde Enes Ünal olduğu iddia edildi.; Atletico, sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Enes Ünal için harekete geçecek. Haberde İspanyol devinin Enes Ünal dışında Marcus Thuram'ı da listesinde bulundurduğu kaydedildi. Enes Ünal'ın Atletico Madrid forması giymeye sıcak baktığı ve teknik direktör Diego Simeone ile çalışmayı dört gözle beklediği ifade edildi. Marca'da yer alan bir habere göre ise Getafe, Enes Ünal'ın serbest kalma bedelini 40 milyon Euro olarak belirlemiş durumda...