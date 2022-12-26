Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması: Kopma ve yırtık tespit edildi

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Bu mücadele sakatlanan Galatasaraylı oyuncu Kazımcan Karataş'ın MR sonucu belli oldu. Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için yapılan açıklamada sol ayak bileği dış yan bağlarında kopma olduğu belirtildi. Peki Galatasaraylı oyuncu Kazımcan Karataş, yeşil sahalara ne zaman geri dönecek?

Süper Lig'n 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı. Karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlanan Kazımcan Karataş, oyundan çıkmak zorunda kaldı.19 yaşındaki oyuncunun çekilen MR'ının sonucunda, sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıklandı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Kazımcan Karataş'ın yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.'Galatasaray'da Kazımcan Karataş sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?