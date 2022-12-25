Galatasaray, Süper Lig'de liderliğe yükseldi! Aslan, İstanbulspor’u 2 golle yıktı…

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek puanını 30 yaptı ve liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, 15 ve 37’de Bafetimbi Gomis kaydetti. İstanbulspor’un tek golünü ise 82’de Mehmet Yeşil attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig'de mesaiye başlayan Galatasaray, İstanbulspor'u sahasında ağırladı. Karşılaşmadan galip geldiği takdirde liderliğe yükselecek olan Aslan, İstanbul ekibini 2-1 mağlup etti.Karşılaşmaya hızlı başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, ilk dakikalarda birçok pozisyon buldu. Rakip kalede çokça pozisyona giren Galatasaray, ilk golünü 15. dakikada attı.Sarı-kırmızılı ekibin 37 yaşındaki golcüsü Bafetimbi Gomis, köşe vuruşundan gelen topa kafayla vurarak takımını 1-0 öne geçirdi.Golden sonra oyun üstünlüğünü sürdüren Aslan, üst üste pozisyonlar bulduğu sırada 37. dakikada bir köşe vuruşunda daha Bafetimbi Gomis ile 2. golü attı.Karşılaşmanın büyük bir bölümünü 2-0 üstün götüren sarı-kırmızılılar, 82. dakikada İstanbulspor'da Mehmet Yeşil'in golüne engel olamadı.Mücadelenin devamında başka gol olmazken Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak Süper Lig'de liderliğe yükseldi. İstanbulspor ise 8 puanla 18. sırada kaldı.Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.