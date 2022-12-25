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Galatasaray’ın rakibi İstanbulspor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Dünya Kupası arasından dönen Galatasaray, ilk lig maçına İstanbulspor karşısında çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Nef Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta İstanbulspor’u konuk edecek. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 25.12.2022 - 18:34 Güncelleme: 25.12.2022 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis.

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan, Rroca, Muhammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.

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