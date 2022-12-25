Galatasaray’ın rakibi İstanbulspor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Dünya Kupası arasından dönen Galatasaray, ilk lig maçına İstanbulspor karşısında çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Nef Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta İstanbulspor’u konuk edecek. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı.



Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



GALATASARAY: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis.



İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan, Rroca, Muhammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim.



SON 3 MAÇINI KAZANDI



Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.



Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.



