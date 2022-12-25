Beşiktaş'ta kan kaybı! Kartal, Gaziantep deplasmanında 1 puana razı oldu...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Tartışmalı pozisyonlarla geçen karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte tüm detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası sonrasında Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şenol Güneş önderliğinde Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu.



Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Gaziantep FK ve Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal bu skorla beraber 23 puanla 7. sıraya yükselirken, Gaziantep FK 17 puanla 10. sırada yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un orta sahadan pasıyla sağ kanatta buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortaya iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.



11. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.



40. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.