Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında 11'ler belli oldu
2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak rakibiyle aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise derbiyi kazanıp liderliğini koruyarak yoluna devam etmeyi planlıyor.
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Visca, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, King, Batshuayi
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Visca, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, King, Batshuayi