Derbinin devre arasında iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçın devre arasında protokoldeki iki takımın yöneticileri birbirine girdi, ortalık karıştı.

Süper Lig'in 15.haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, sarı-lacivertli ekibi 2-0'lık skorla mağlup etti.Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor'un protokol tribününün yer aldığı kafetarya bölümünde gerginlik çıktı.Devre arasında protokol bölümünün yer aldığı alanda tribündekiler ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında gerginlik çıktı. Bunun ardından kavga içeriye taştı.İki takımın yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Çıkan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.