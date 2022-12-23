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Vincent Aboubakar Süper Lig'e dönüyor! Transfer görüşmeleri sıklaştı...

Beşiktaş'ın eski golcüsü Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Takımı Al-Nassr'da mutsuz olduğu iddia edilen Aboubakar, kulübünün Ronaldo transferini gerçekleştirmesi halinde Süper Lig'e dönecek. Süper Lig'in devi de Tecrübeli golcü için görüşmelerini sıklaştırdı.

Vincent Aboubakar Süper Lig'e dönüyor! Transfer görüşmeleri sıklaştı...
Ekleme: 23.12.2022 - 12:10 Güncelleme: 23.12.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın 2020-21 sezonundaki şampiyonluğunda büyük payı olan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

BREZİLYA'YI YIKAN GOLÜ ATMIŞTI

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 90+2. dakikada yıkan golü atan Vincent Aboubakar turnuvayı 2 gol ve 1 asistle kapatmıştı. Tecrübeli golcü Sırbistan karşısında da 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.

SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

30 yaşındaki tecrübeli golcünün takımı Al-Nassr'da mutsuz olduğu ifade ediliyor. Al-Nassr'ın Ronaldo transfer için yaptığı hamleden sonra transfer için görüşmeleri yapan Aboubakar, Ronaldo'nun gelmesi halinde Süper Lig'e dönecek.

Vincent Aboubakar Süper Lig'e dönüyor! Transfer görüşmeleri sıklaştı...

FENERBAHÇE DEVREDE, GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI

Şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ocak ayında Serdar Dursun'un takımdan ayrılma ihtimali ve Joao Pedro'nun sakatlığının uzayabilme durumuna göre forvet listesini yeniden güncelliyor. İlk olarak eski Beşiktaşlı Aboubakar ile nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bu transfer için Jorge Jesus'un da onayını aldı. Oyuncunun orada mutsuz olması bu transfer ihtimalini güçlendirirken deneyimli futbolcunun Suudi Arabistan'da kazandığı net 6 milyon Euro, işi zorlaştırıyor. Ancak Al-Nassr, Ronaldo'yu alırsa bu transfere izin verebilir.

Vincent Aboubakar Süper Lig'e dönüyor! Transfer görüşmeleri sıklaştı...

RONALDO'YA REKOR TEKLİF

Al-Nassr'ın Ronaldo'nun uzun vadeli bu sözleşme imzalaması için; futbolculuk 200 milyon, Suudi Arabistan futbol elçiliği 300 milyon olmak üzere toplam 500 milyon euro ödeyeceği iddia edilmişti.

BEDELSİZ OLARAK AL-NASSR'A TRANSFER OLMUŞTU

Aboubakar, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonda yeni sözleşme için anlaşmaya varamadı ve bedelsiz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olmuştu. Kamerunlu golcü geçtiğimiz sezon Al-Nassr ile 23 maçta 8 gol ve 3 asist katkısı yapmıştı. Bu sezon ise 8 maçta 2 gol kaydetti. Aboubakar'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. Aboubakar, 2020-21 sezonunda Beşiktaş formasıyla ligde 26 maçta 15 gol ve 5 asistle şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

Vincent Aboubakar Süper Lig'e dönüyor! Transfer görüşmeleri sıklaştı...
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