Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı! 'Dört Büyükler'in rakibi belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimleri gerçekleştiriliyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:
Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Ankaragücü-Beşiktaş
Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:
Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Ankaragücü-Beşiktaş
Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.