Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı! 'Dört Büyükler'in rakibi belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimleri gerçekleştiriliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.



İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:



Alanyaspor-Galatasaray

Gaziantep FK-Konyaspor

Sivasspor-Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Başakşehir

Antalyaspor-Kayserispor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Ankaragücü-Beşiktaş



Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.