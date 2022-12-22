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Beyaz Gazete
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Türkiye FIFA dünya sıralamasında 44. sıraya çıktı

FIFA 2022 Aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci sırada yer alırken Türkiye, bir sıra yükselerek 44. oldu.

Ekleme: 22.12.2022 - 13:52 Güncelleme: 22.12.2022 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 44.oldu.

Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44. yerleşti.

Şampiyon ikinci sıraya yükseldi

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi. En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 27. olan Avustralya ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayıp sürpriz yaparak 11. sıraya yükselen Fas kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan 2023'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler

1- Brezilya 1840,77
2- Arjantin 1838,38
3- Fransa 1823,39
4- Belçika 1781,3
5- İngiltere 1774,19
6- Hollanda 1740,92
7- Hırvatistan 1727,62
8- İtalya 1723,56
9- Portekiz 1702,54
10- İspanya 1692,71
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