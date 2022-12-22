Ronaldo'nun fotoğrafı ortaya çıktı

Erik Ten Hag'tan Manchester United ile sorunlar yaşayan ve daha sonra sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda da kabusu yaşadı.Dünya Kupası'nda da ilk maçtan sonra yedek kulübesine çekilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan sonra burada da hayal kırıklığına uğradı.Cristiano Ronaldo, Ada basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: 'Erik ten Hag bana hak ettiğim şekilde saygı duymuyor. Belki de Tottenham maçında bu yüzden stattan ayrıldım. Bu hareketimden dolayı muhtemelen pişmanım ama hoca tarafından kışkırtıldığımı hissettim.' Dünya Kupası'nda kulüpsüz olarak oynayan tek futbolcu Ronaldo'nun da yeni adresi belli olmaya başladı. Portekizli yıldızın ortaya çıkan bir fotoğraf transfer iddialarını güçlendirdi.Geçtiğimiz günlerde AS'a konuşan Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann ise 'Cristiano Ronaldo bize önerildi. Aslında, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tüm takımlara önerildiğini düşünüyorum' ifadelerini kullanmıştı.Foot Mercato, Ronaldo hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'da çekilmiş bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Ronaldo, Suudi ekibi Al Nassr ile transfer görüşmesi yapmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldiği ifade edildi.İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağını açıkladı. Haberde Ronaldo'nun kendisini Al Nassr'a bağlayacak sözleşmeyi imzalamak için Riyad'a gideceği ifade edildi.Ortaya atılan iddilara göre Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon euro gelir elde edecek.- 2 Villa- 2 Yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı- 1 Zırhlı Jip araç- 1 Özel Zırhlı Porsche- Sezon başına 200 milyon €- Maç başı 200 Bin €- Gol başı 200 Bin €37 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde antrenman yapmak için Real Madrid yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve La Liga devinin tesisleri Valdebedas'ta çalışmalarına başlamıştı.