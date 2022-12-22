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Gomis attı! Aslan kupada son 16'da...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü Gomis'in 82. dakikada attığı golle 1-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Ekleme: 22.12.2022 - 23:05 Güncelleme: 22.12.2022 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.

Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in 82. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

GOL | Gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un pasında sol kanattan ceza sahasına giren ve çizgiye inen Kerem'in yerden ortasında oyuna sonradan giren Gomis'in vuruşu ile fileler havalandı ve skor 1-0 oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar adını son 16'ya yazdırırken Ankara Keçiörengücü ise kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?

SEFEROVIC PENALTIYI KAÇIRDI

40. dakikada Galatasaray'da Torreira ceza sahası içinde yerde kaldıve hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Haris Seferovic'un vuruşu direkten döndü, dönen topu Seferovic ağlara gönderdi ancak kurallar gereği gol geçerli olmadı.

SEFEROVIC SAKATLANDI

Galatasaray'da sakatlanan Haris Seferovic, 65. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.
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