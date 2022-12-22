Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...