Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Galatasaray - Keçiörengücü mücadelesini A Spor canlı yayınlayacak.
Maçta 90 dakika sonunda belli olmazsa önce uzatmalar oynanacak. Eşitlik yeniden bozulmazsa turu geçecek olan tarafı penaltı atışları belirleyecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin Bayram, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış Yılmaz, Seferovic
Keçiörengücü: Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Galatasaray - Keçiörengücü mücadelesini A Spor canlı yayınlayacak.
Maçta 90 dakika sonunda belli olmazsa önce uzatmalar oynanacak. Eşitlik yeniden bozulmazsa turu geçecek olan tarafı penaltı atışları belirleyecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin Bayram, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış Yılmaz, Seferovic
Keçiörengücü: Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih