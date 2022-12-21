Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’tan müthiş geri dönüş! Kartal, Şanlıurfsapor’u geriden gelerek devirdi…

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Şanlıurfaspor’u konuk eden Beşiktaş, Vodafone Park’ta 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak bir üst tura yükseldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada attığı gollerin tamamını ikinci yarıda buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Dünya Kupası arasının ardından Vodafone Park'ta taraftarlarıyla buluşan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında şok bir sonuçla karşı karşıya kalan Beşiktaş, mücadelenin ikinci yarısında toparlayarak kazanmasını bildi.



Şanlıurfaspor'da Kemal Rüzgar, 9 ve 15. dakikalarda attığı üst üste gollerle takımına tur umudunu yaşattı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda Beşiktaş'ın akınlarına engel olamadı. Siyah-beyazlı ekip, gol perdesini ilk olarak Cenk Tosun ile açtı.



Tecrübeli golcü, 67 ve 69'da attığı 2 golle karşılaşmayı 2-2'ye getirmeyi başardı. Beraberliğin ardından ataklarına devam eden siyah-beyazlılar, 73. dakikada N'Koudou ile 3-2 öne geçti.



Tam 6 dakika içinde 3 gol bularak Şanlıurfaspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ta karşılaşmanın sonucunu Wout Weghorst belirledi.



Dünya Kupası'nda dönen Hollandalı golcü, ikinci yarıda oyuna girmişti. Yıldız oyuncu, 85'te attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.



Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran Beşiktaş, rakibini bekleyecek. Şanlıurfaspor ise Türkiye Kupası'na veda etti.



