  • USD: 18,64 - 18,68
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’tan müthiş geri dönüş! Kartal, Şanlıurfsapor’u geriden gelerek devirdi…

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Şanlıurfaspor’u konuk eden Beşiktaş, Vodafone Park’ta 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak bir üst tura yükseldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada attığı gollerin tamamını ikinci yarıda buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 21.12.2022 - 23:06 Güncelleme: 21.12.2022 - 23:11 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Dünya Kupası arasının ardından Vodafone Park'ta taraftarlarıyla buluşan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında şok bir sonuçla karşı karşıya kalan Beşiktaş, mücadelenin ikinci yarısında toparlayarak kazanmasını bildi.

Şanlıurfaspor'da Kemal Rüzgar, 9 ve 15. dakikalarda attığı üst üste gollerle takımına tur umudunu yaşattı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda Beşiktaş'ın akınlarına engel olamadı. Siyah-beyazlı ekip, gol perdesini ilk olarak Cenk Tosun ile açtı.

Tecrübeli golcü, 67 ve 69'da attığı 2 golle karşılaşmayı 2-2'ye getirmeyi başardı. Beraberliğin ardından ataklarına devam eden siyah-beyazlılar, 73. dakikada N'Koudou ile 3-2 öne geçti.

Tam 6 dakika içinde 3 gol bularak Şanlıurfaspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ta karşılaşmanın sonucunu Wout Weghorst belirledi.

Dünya Kupası'nda dönen Hollandalı golcü, ikinci yarıda oyuna girmişti. Yıldız oyuncu, 85'te attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.

Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran Beşiktaş, rakibini bekleyecek. Şanlıurfaspor ise Türkiye Kupası'na veda etti.

Zelenskiy'nin savaş başladıktan sonraki ilk ziyareti... Biden Beyaz Saray'da karşıladı!
Asgari ücret için sıcak saatler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Bilgin'i kabul etti!
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi: Birinci bölümdeki 7 madde kabul edildi!
Ödül töreninde gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
Alman basını Erdoğan'ın üretim hamlelerini yazdı: 'Türkiye dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri'
ABD Ukrayna’ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacak...
Gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken ifade! 'CHP'yi yönetmek devlet yönetmekten daha zor'
Devlet Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya ne yapılacağı belli oldu!
İsviçre hükümetinden üçüncü cinsiyete ret kararı...
İmamoğlu’ndan Selahattin Demirtaş’a sevgi seli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayıyo
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur
Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi
Türker Akıncı: Bu nasıl baba oğul ilişkisi?
Terörü öven sözlerin faturası belli oldu! RTÜK'ten Halk TV'ye ceza...
Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi Son dakika haberine göre; Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgil
Yılbaşında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacak
NATO'dan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek
21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

WhatsApp o dert için yeni özellik getirdi!

WhatsApp o dert için yeni özellik getirdi!

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi