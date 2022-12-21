  • USD: 18,64 - 18,68
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 turunda! Samsunspor kupaya havlu attı...

2022 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle beraber, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor, bir diğer Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u evinde 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 21.12.2022 - 21:28 Güncelleme: 21.12.2022 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından son 16 turuna kalmak için mücadelede eden Trabzonspor ve Samsunspor, kozlarını paylaştı.

Naci Ünüvar'ın 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmadan Trabzonspor 3-0 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Fırtına'nın ilk golünü ise Umut Bozok kaydetti.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 turunda! Samsunspor kupaya havlu attı...

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Naci'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazına inen Bakasetas'ın kale sahası içine yerden pasını iyi takip eden Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında, Trezeguet'in kale sahası içine yerden pasını iyi takip eden Naci Ünüvar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

29. dakikada Larsen'in pasıyla ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'un ayaklarında kaldı.

43. dakikada Naci Ünüvar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.

68. dakikada Naci Ünüvar'ın ceza sahası dışından sert şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topu Samsunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

79.dakikada Hamsik'in Umut Bozok'a derinlemesine pasına Samsunspor savunması müdahale etti. Topu kapan Naci Ünüvar, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

86. dakikada Fofana, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Sert vuruşunda ise savunmaya çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
Alman basını Erdoğan'ın üretim hamlelerini yazdı: 'Türkiye dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri'
ABD Ukrayna’ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacak...
Gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken ifade! 'CHP'yi yönetmek devlet yönetmekten daha zor'
Devlet Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya ne yapılacağı belli oldu!
İsviçre hükümetinden üçüncü cinsiyete ret kararı...
İmamoğlu’ndan Selahattin Demirtaş’a sevgi seli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayıyo
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur
Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi
Türker Akıncı: Bu nasıl baba oğul ilişkisi?
Terörü öven sözlerin faturası belli oldu! RTÜK'ten Halk TV'ye ceza...
Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi Son dakika haberine göre; Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgil
Yılbaşında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacak
NATO'dan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek
150 milyon varillik petrol müjdesi: Ankara'da üretilen tanklar Şırnak'a gönderilecek
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a darbe: Sözde tabur komutanı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücreti yarın açıklayacağız.
20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi