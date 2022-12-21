Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 turunda! Samsunspor kupaya havlu attı...

2022 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle beraber, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor, bir diğer Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u evinde 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. İşte tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor.2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından son 16 turuna kalmak için mücadelede eden Trabzonspor ve Samsunspor, kozlarını paylaştı.Naci Ünüvar'ın 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmadan Trabzonspor 3-0 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Fırtına'nın ilk golünü ise Umut Bozok kaydetti.MAÇTAN DAKİKALAR9. dakikada Naci'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazına inen Bakasetas'ın kale sahası içine yerden pasını iyi takip eden Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-027. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında, Trezeguet'in kale sahası içine yerden pasını iyi takip eden Naci Ünüvar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-029. dakikada Larsen'in pasıyla ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'un ayaklarında kaldı.43. dakikada Naci Ünüvar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.68. dakikada Naci Ünüvar'ın ceza sahası dışından sert şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topu Samsunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.79.dakikada Hamsik'in Umut Bozok'a derinlemesine pasına Samsunspor savunması müdahale etti. Topu kapan Naci Ünüvar, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.86. dakikada Fofana, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Sert vuruşunda ise savunmaya çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.